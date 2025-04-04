Медэксперт Федина призвала оценивать компетенцию врача по прозрачности методов

Заместитель директора медицинской службы по экспертизе и качеству медпомощи АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Татьяна Федина рассказала, на что следует обратить внимание для оценки компетентности врача.
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