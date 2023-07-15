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Мариуполь: о «ждунах», харизматах и деструктивных культах

Мариуполь: о «ждунах», харизматах и деструктивных культах

В предыдущей части нашего репортажа мы упоминали о последнем «украинском» градоначальнике Мариуполя Вадиме Бойченко.

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Комментарии
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Владимир Михальков
Расстрел на месте и все ждуны переобуются!
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14 час.
Zoia Goldshtab
Только хирургически!
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2 час.
Александр Николаевич
Про секты не скажу, а вот ГОСКРИМИНАЛ (Ахметов, Коломойский...) до 14-го года процветал и в Крыму, но что характерно он назывался обобщенно- &quot;ДОНЕЦКИЕ&quot;! Прессинг был серьезный, сейчас об этом з а б ы т о !
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20 мин.

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