Мариуполь: о «ждунах», харизматах и деструктивных культах

Александр Николаевич

Про секты не скажу, а вот ГОСКРИМИНАЛ (Ахметов, Коломойский...) до 14-го года процветал и в Крыму, но что характерно он назывался обобщенно- "ДОНЕЦКИЕ"! Прессинг был серьезный, сейчас об этом з а б ы т о !