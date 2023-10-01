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Политика как она есть

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Францию “уходят” из Африки, а Россию туда “приходят”

Францию “уходят” из Африки, а Россию туда “приходят”

В журнале Le Monde опубликована статья о величайшем геополитическом поражении Франции – её выдворении из бывших африканских колоний, которые хоть номинально и считались независимыми странами, однако продолжали находиться в колониальной зависимости от Франции.

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Комментарии
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Житель Империи
Здесь вероятно имелся ввиду макрон, просто буковки не так сложились.
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1 д.
Владимир Алтайцев
Уран и литий, вот что важно для  России. В Нигере  их добыча в разы  дешевле, чем у нас. А  они, кстати, стратегические  металлы.
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16 час.
Сергей Сарматов
Замечательно, ну просто замечательно...вот только печально, что &quot;войдут&quot; в Африку, не российские государственные компании, а частные, то есть олигархат...
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11 час.

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