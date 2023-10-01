В журнале Le Monde опубликована статья о величайшем геополитическом поражении Франции – её выдворении из бывших африканских колоний, которые хоть номинально и считались независимыми странами, однако продолжали находиться в колониальной зависимости от Франции.
Францию “уходят” из Африки, а Россию туда “приходят”
Комментарии
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Житель Империи
Здесь вероятно имелся ввиду макрон, просто буковки не так сложились.
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1 д.
Владимир Алтайцев
Уран и литий, вот что важно для России. В Нигере их добыча в разы дешевле, чем у нас. А они, кстати, стратегические металлы.
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16 час.
Сергей Сарматов
Замечательно, ну просто замечательно...вот только печально, что "войдут" в Африку, не российские государственные компании, а частные, то есть олигархат...
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11 час.
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