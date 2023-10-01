Францию “уходят” из Африки, а Россию туда “приходят”

Житель Империи Здесь вероятно имелся ввиду макрон, просто буковки не так сложились.

Владимир Алтайцев Уран и литий, вот что важно для России. В Нигере их добыча в разы дешевле, чем у нас. А они, кстати, стратегические металлы.