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Царьград

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Учёные впервые выявили случай каннибализма среди акул

Учёные впервые выявили случай каннибализма среди акул

Сельдевую акулу предположительно съела более крупная хищница.Исследователи из Университета штата Аризона (США) впервые задокументировали случай, когда беременная сельдевая акула была съедена более крупным хищником.

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