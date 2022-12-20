В Кузбассе прошли выездные проверки температурного режима в школах

Жители Тайги, Анжеро-Судженска, Ижморского и Яйского округов ранее сообщали, что в некоторых школах недостаточно тепло, в том числе вопрос по температурному режиму в школе Анжеро-Судженска прозвучал и в рамках прямой линии губернатора Кузбасса.