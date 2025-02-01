FT: Путин наконец разрешил Goldman Sachs уйти из России

Россия резко ужесточила ограничения на продажу бизнеса компаниями из недружественных юрисдикций. Сделки требуют одобрения главы государства и должны быть оценены не более чем на 50 процентов от рыночной стоимости.
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