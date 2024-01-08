бывшая Соборная площадь: из-за чего переименовали историческое место

Сегодня 8 января 2024 года, и мы продолжаем рассказывать интересные факты из истории нашего края. 8 января 1810 года на территории современного Торопецкого района родился флотоводец, гидрограф и педагог Семён Зеленой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии