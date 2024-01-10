Реплика В. Богданова на обращение жителей Тюменской обл. К Путину по ЮТУБУ 10.01.2024 г.

ТАК И НЕ ПОНЯЛ к какому Путину обращались жители Тюменской обл. - к живому, или мёртвому. Надо было расставить акценты в своём обращении на своей не шуточной просьбе к главе государства российского, но не к губернатору обл.
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