Новым вице-мэром Барнаула назначили Андрея Курышина

Ранее за дорожное хозяйство и транспорт в городе отвечал Антон Шеломенцев Глава Барнаула Вячеслав Франк назначил Андрея Курышина на должность заместителя главы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту, сообщает мэрия.
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