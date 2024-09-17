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С 1 октября в Салехарде вырастут цены на проезд в общественном транспорте

С 1 октября в Салехарде вырастут цены на проезд в общественном транспорте

С 1 октября в Салехарде вырастут цены на проезд в общественном транспорте. Тарифный регулятор принял решение о повышении тарифа на 3 рубля с целью поддержания качества услуг и обеспечения устойчивого функционирования транспортной системы города.

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