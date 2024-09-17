С 1 октября в Салехарде вырастут цены на проезд в общественном транспорте. Тарифный регулятор принял решение о повышении тарифа на 3 рубля с целью поддержания качества услуг и обеспечения устойчивого функционирования транспортной системы города.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии