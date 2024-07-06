В США заявили, что Байдена могут заменить другим кандидатом ближе к выборам

Global Look Press/White House Кандидата от демократической партии на выборах президента США Джо Байдена могут заменить ближе к голосованию другим человеком, чтобы общество не успело изучить новую кандидатуру.
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