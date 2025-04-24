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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Пошел ты, Дрэймонд!». Второй матч серии «Хьюстона» с «Голден Стэйт» прошел в контактной борьбе

Команды боролись за физическое доминирование на паркете, включая Джейлена Грина и Стефа Карри, которые дважды оказывались на паркете, не желая уступать друг другу мяч.

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