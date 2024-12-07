С чем и как носить жемчуг, тренды и советы стилиста

Фото: Соцсети Жемчуг всегда считался символом роскоши, изысканности и элегантности. Но если вы думаете, что это украшение вашей бабушки, дам из высшего света или звезд в сверкающих драгоценностях, которое подходит только для строгих и официальных мероприятий, приготовьтесь к сюрпризу! Фото: Соцсети Современные тренды позволяют вписать жемчуг в любой образ, от повседневного до праздничного.