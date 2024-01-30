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Военное обозрение

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Иллюзии Самюэля Чарапа. Почему нескончаема холодная война

Иллюзии Самюэля Чарапа. Почему нескончаема холодная война

Десять лет назад Чарап в соавторстве с Дж. Шапиро опубликовал статью со странным названием «Как избежать новой холодной войны», а сравнительно недавно, уже в соавторстве с коллегой по РЭНД Мирандой Прибе, издал книгу с более дельным: «Как избежать длительной войны».

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