Иллюзии Самюэля Чарапа. Почему нескончаема холодная война

Десять лет назад Чарап в соавторстве с Дж. Шапиро опубликовал статью со странным названием «Как избежать новой холодной войны», а сравнительно недавно, уже в соавторстве с коллегой по РЭНД Мирандой Прибе, издал книгу с более дельным: «Как избежать длительной войны».