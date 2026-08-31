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Татар-информ

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Путин заявил о готовности РФ работать над постоянным безвизовым режимом с КНР

Путин заявил о готовности РФ работать над постоянным безвизовым режимом с КНР

Фото: kremlin.ru Россия готова совместно с Китаем работать над переводом действующего безвизового режима на постоянную основу, если китайская сторона сочтет это возможным и полезным.

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