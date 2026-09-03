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Царьград

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Джей Ди Вэнс заменит ушедшую Левитт на посту пресс-секретаря Белого дома

Джей Ди Вэнс заменит ушедшую Левитт на посту пресс-секретаря Белого дома

Прежняя пресс-секретарь Кэролайн Левитт покинула пост ради семьи накануне промежуточных выборов.Вице-президент США Джей Ди Вэнс временно возьмёт на себя обязанности официального представителя Белого дома.

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