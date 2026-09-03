Джей Ди Вэнс заменит ушедшую Левитт на посту пресс-секретаря Белого дома

Прежняя пресс-секретарь Кэролайн Левитт покинула пост ради семьи накануне промежуточных выборов.Вице-президент США Джей Ди Вэнс временно возьмёт на себя обязанности официального представителя Белого дома.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Кто тащит предате...
- Банки могут начат...
- Британское гражда...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым