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Газета.ру

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Считавшийся погибшим после атаки "Бабы-яги" боец РФ вернулся с пленным ВСУ

Считавшийся погибшим после атаки "Бабы-яги" боец РФ вернулся с пленным ВСУ

Боец группировки войск «Восток» с позывным Береза, которого считали погибшим после атаки беспилотников, выжил и сумел взять в плен военнослужащего ВСУ в Запорожской области.

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