Загитова объяснила, почему не стала выбирать между Месси и Роналду

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова призналась, что раньше отдавала предпочтение Лионелю Месси, однако после знакомства с историей Криштиану Роналду увидела сходство в их пути к успеху и теперь считает обоих футболистов легендами.