Иран передает России ракеты покруче американских. Под угрозой важные узлы ВСУ – полковник ВСУ 

ВС РФ получат на вооружение произведенные Ираном ракетные комплексы Fath-360. Они примерно похожи на переданные украинской армии Соединенными Штатами системы GMLS, но имеют большую дальность и боевую нагрузку.
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