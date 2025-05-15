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Добрый Мир

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Иран передает России ракеты покруче американских. Под угрозой важные узлы ВСУ – полковник ВСУ 

Иран передает России ракеты покруче американских. Под угрозой важные узлы ВСУ – полковник ВСУ 

ВС РФ получат на вооружение произведенные Ираном ракетные комплексы Fath-360. Они примерно похожи на переданные украинской армии Соединенными Штатами системы GMLS, но имеют большую дальность и боевую нагрузку.

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