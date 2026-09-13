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Мировое обозрение

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Положение Киева становится тяжелее день ото дня, заявил Песков

Положение Киева становится тяжелее день ото дня, заявил Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал оценку текущему положению киевских властей, отметив, что ситуация для них продолжает ухудшаться с каждым днем.

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