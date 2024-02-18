Коллеги Ирины Мирошниченко заявили, что у нее был роман с Андреем Кончаловским

Ирина Мирошниченко. Фото biographe.ru Фото Коллеги Ирины Мирошниченко поделились увлекательной историей о ее романе с талантливым Андреем Кончаловским, который вспыхнул на фоне их совместной работы над шедевром “Дядя Ваня”.