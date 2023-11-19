Трамп после встречи Байдена и Си Цзиньпина назвал президента США «очень глупым»

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп после встречи Джо Байдена и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, состоявшейся на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско, назвал нынешнего главу Белого дома «очень глупым».
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