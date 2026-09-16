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Военные сборы осенью 2026, кого призовут и могут ли отправить на СВО

Военные сборы осенью 2026, кого призовут и могут ли отправить на СВО

Осенью 2026 года россиянам, состоящим в запасе, действительно могут приходить повестки на военные сборы.

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