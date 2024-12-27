«Быть сильными»: Путин ответил на вопросы об «Орешнике», СВО и диалоге с Западом

На фотографировании после завтрака уже все лидеры были в отличном расположении духа. Это важно для глав государств, которые изначально объединялись для того, чтобы устранить все политические и экономические ограничения на внутреннем рынке.
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