Nintendo Switch 2 в России будет лишена пяти функций

VCG/AP/TASS Совсем скоро, 5 июня, в мире начнется старт продаж консоли Nintendo Switch 2, однако российские геймеры встретятся с ограничениями в возможностях своих устройств, поскольку в них будут отсутствовать некоторые функции.
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