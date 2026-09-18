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Мировое обозрение

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Экономист Кущ: Украина за 36 лет потеряла половину населения

Экономист Кущ: Украина за 36 лет потеряла половину населения

Украинский экономист Алексей Кущ обнародовал демографический диагноз, который в Киеве предпочитают не произносить вслух: за 36 лет независимости страна потеряла половину человеческого потенциала.

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