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Царьград

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Аналитик назвал срок, до которого будет выгодно держать деньги на коротких банковских вкладах

Аналитик назвал срок, до которого будет выгодно держать деньги на коротких банковских вкладах

Высокие ставки позволят еще какое-то время зарабатывать вкладчикам.Главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич прокомментировал насущный вопрос: сколько долго еще банки будут давать возможность вкладчикам зарабатывать на коротких вкладах.

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