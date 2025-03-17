Аналитик назвал срок, до которого будет выгодно держать деньги на коротких банковских вкладах

Высокие ставки позволят еще какое-то время зарабатывать вкладчикам.Главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич прокомментировал насущный вопрос: сколько долго еще банки будут давать возможность вкладчикам зарабатывать на коротких вкладах.