В Краснодаре с 13 июля изменится схема движения у путепровода

В Краснодаре с 13 июля будет изменена схема движения транспорта в районе Фадеевского путепровода. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, вводимые ограничения обусловлены очередным этапом реконструкции данного объекта.
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