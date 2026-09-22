Петербург готов к зиме: 13 ТЭЦ и 70 тысяч км сетей прошли проверку

В Санкт-Петербурге завершена подготовка к отопительному сезону 2026/2027 годов: к 1 сентября все 13 ТЭЦ, 796 котельных и 388 центральных тепловых пунктов приведены в полную готовность.
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