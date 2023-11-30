Сланцевая революция 2.0 в США закончилась, так и не начавшись

Добыча сырой нефти в США в этом году побьет все предыдущие рекорды. И это несмотря на то, что федеральное правительство не является большим поклонником нефти и газа, количество буровых и насосов сокращается, а инвесторы уходят.
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