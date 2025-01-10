Ноябрян призывают быть бдительными из-за ухудшения погоды

Госавтоинспекторы призывают водителей и пешеходов быть бдительными. Снежные накаты и гололедица могут привести к аварийным ситуациям, поэтому необходимо соблюдать ПДД, избегать резких маневров, а пешеходам носить световозвращающие элементы.
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