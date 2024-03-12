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Срочно! Бой на границе, танки и артиллерия, взрывы беспилотников: в российском регионе сигнал ракетной опасности

Срочно! Бой на границе, танки и артиллерия, взрывы беспилотников: в российском регионе сигнал ракетной опасности

Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, Ночью в Белгородском районе беспилотник сбросил четыре взрывных устройства – к счастью, среди жителей нет пострадавших, повреждена электролиния: сень населенных пунктов без света.

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