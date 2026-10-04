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Пропавшие на Красноярском водохранилище отец с тремя дочками вышли на связь

Мужчина и три его дочери, пропавшие в заливе Красноярского водохранилища, вышли на связь. Об этом 4 октября сообщили в краевом учреждении «Спасатель».

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