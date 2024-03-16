Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Уфимцев я
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Одесса не согнулась под бандеровским тризубом: Партизаны убивают Зе-рекрутов и наводят «Герани» на склады натовского оружия

Одесса не согнулась под бандеровским тризубом: Партизаны убивают Зе-рекрутов и наводят «Герани» на склады натовского оружия

Появились любопытные сведения об ударе по украинской секретной базе подготовки операторов морских дронов Александр Ситников Александр Ситников   Одесса не согнулась под бандеровским тризубом: Партизаны убивают Зе-рекрутов и наводят “Герани” на склады натовского оружия Фото: Полиция Одесской области/Архив Припортовая инфраструктура Одесской области остается в зоне приоритета вражеских поражений, заявила пресс-секретарь ОК «Юг» Наталья Гуменюк.

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Комментарии
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БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Зашевелились захистники и из руководство.
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15 час.
Galina Bobryasheva
В Одессе с 2014 года подполье. Их ловили, судили, садили, издевались. Сколько погибло сейчас уже не узнаем. Часть ушла воевать на Донбасс, часть, как видим, осталась. Храни Господь Бог каждого воина, который сражается против укрофашистов!
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15 час.

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