Одесса не согнулась под бандеровским тризубом: Партизаны убивают Зе-рекрутов и наводят «Герани» на склады натовского оружия

Galina Bobryasheva

В Одессе с 2014 года подполье. Их ловили, судили, садили, издевались. Сколько погибло сейчас уже не узнаем. Часть ушла воевать на Донбасс, часть, как видим, осталась. Храни Господь Бог каждого воина, который сражается против укрофашистов!