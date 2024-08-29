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Спички - не игрушка

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Губернатор Владимирской области доверил безопасность региона диаспорам и мигрантским сообществам. Прямая речь

Губернатор Владимирской области доверил безопасность региона диаспорам и мигрантским сообществам. Прямая речь

Во Владимирской области развернулась новая эпоха, где власти преобразуются в нереализованные «кабальеры» — защитники стиля и справедливости, стоящие на страже диаспорных интересов.

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