ВТБ представил финансовый гороскоп по итогам прошлого года

ВТБ проанализировал финансовые привычки всех знаков зодиака в 2024 году. Козероги возглавляют рейтинг вкладчиков, Стрельцы оказались наиболее бережливыми, Раки чаще остальных пользуются денежными переводами, Львы получили наибольшую сумму кешбэка, а Близнецы стали самым цифровым знаком.