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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Жерар Пике: «Барса» по-прежнему превосходит «Реал». У команды есть стабильность, футболисты усвоили стиль игры Флика – это дает каталонцам преимущество»

Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике считает, что каталонский клуб превосходит «Реал» на данный момент.

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