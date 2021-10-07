Женские страсти

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Должна ли женщина помогать деньгами мужчине?

Должна ли женщина помогать деньгами мужчине?

Моя мама призывает меня не помогать деньгами моему жениху.Нам с моим мужчиной по 32 года, через полгода планируем свадьбу.

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Алексей
А причём тут мама, взрослая женщина должна сама принимать решения, а то получается, что Вы не доверяете своему "будущему мужу".
Vladimir Lioubimcev
Я не знаю, "должна", или "не должна" женщина помогать мужчине деньгами? Тут речь не о долге, вообще-то, а о доверии. Если верит девушка парню, может помочь ему деньгами. Если не верит, пусть не помогает. Но нужно знать, что очень много случаев мошенничества. Войдут в доверие, потом обманут, и исчезнут вместе с деньгами. Искать следующую жертву. Может, ваша мама и не права, А МОЖЕТ И ПРАВА!! Так что, в любом случае - вам решать.
Владимир Тихомиров
Мне мама и тётки помогали....пока я не стал взрослым!!! И ЭТО ...нормально!!!
Владимир Лисуков
Сначала женщина помогает, имея такую возможность, но только с корыстными целями, а потом помогает только тратить деньги. Наверное, так в жизни происходит всегда. Такое мнение сложилось потому, что у меня именно так.
Петр Иванов
Я тоже так хочу. Меня только кормили)!

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