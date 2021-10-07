Должна ли женщина помогать деньгами мужчине?

Женские страстиБизнес и финансыДолжна ли женщина помогать деньгами мужчине? Моя мама призывает меня не помогать деньгами моему жениху.Нам с моим мужчиной по 32 года, через полгода планируем свадьбу.Вернуться к статье55НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьААлексейА причём тут мама, взрослая женщина должна сама принимать решения, а то получается, что Вы не доверяете своему "будущему мужу".Vladimir LioubimcevЯ не знаю, "должна", или "не должна" женщина помогать мужчине деньгами? Тут речь не о долге, вообще-то, а о доверии. Если верит девушка парню, может помочь ему деньгами. Если не верит, пусть не помогает. Но нужно знать, что очень много случаев мошенничества. Войдут в доверие, потом обманут, и исчезнут вместе с деньгами. Искать следующую жертву. Может, ваша мама и не права, А МОЖЕТ И ПРАВА!! Так что, в любом случае - вам решать.ВТВладимир ТихомировМне мама и тётки помогали....пока я не стал взрослым!!! И ЭТО ...нормально!!!Владимир ЛисуковСначала женщина помогает, имея такую возможность, но только с корыстными целями, а потом помогает только тратить деньги. Наверное, так в жизни происходит всегда. Такое мнение сложилось потому, что у меня именно так.Петр ИвановЯ тоже так хочу. Меня только кормили)!Комментировать
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