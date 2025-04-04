18 ремонтов, которые не смогли пройти без сучка и задоринки

Ни для кого не секрет, что на ремонт тратится куча сил, времени и нервов. Но даже самые опытные люди не всегда могут предсказать, какие сюрпризы принесет эта затея, причем как на этапе планирования и подготовки, так и после завершения всех работ.
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