Отказ России поставлять уголь на Украину уже начал давать результаты

Я вообще не понимаю Российское руководство - продавать электроэнергию, уголь, газ, топливо и еще черт знает что втихаря идет на Украину. Неужели деньги , полученные от убийц собственного народа, фактически от фашиствующих националистов, застят глаза нашим олигархам и правительству. Осуждают Европу и Америку за двуличный подход в политике против России, а сами поступают также по отношению к людям Донбасса...

Я вообще не понимаю Российское руководство - продавать электроэнергию, уголь, газ, топливо и еще черт знает что втихаря идет на Украину. Неужели деньги , полученные от убийц собственного народа, фактически от фашиствующих националистов, застят глаза нашим олигархам и правительству. Осуждают Европу и Америку за двуличный подход в политике против России, а сами поступают также по отношению к людям Донбасса...

Нина Шалева

Приходит время, пора быть более жесткими. Нужно иногда твердо говорит НЕТ!!! А Украине в тысячный раз сказать, мир не без добрых людей, вы впритык соседи ЕС, там тоже есть добрые люди, помогут. Коротко и ясно! И между прочим, гуманно...