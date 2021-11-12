Неожиданная новость из России стала для украинской экономики и энергетиков неприятным сюрпризом. В то время, когда уголь предварительно поднялся в цене, в России решили вдруг прекратить поставлять энергетические сорта на территорию бывшей Украинской советской республики.
Отказ России поставлять уголь на Украину уже начал давать результаты
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Павел Теницкий
Я вообще не понимаю Российское руководство - продавать электроэнергию, уголь, газ, топливо и еще черт знает что втихаря идет на Украину. Неужели деньги , полученные от убийц собственного народа, фактически от фашиствующих националистов, застят глаза нашим олигархам и правительству. Осуждают Европу и Америку за двуличный подход в политике против России, а сами поступают также по отношению к людям Донбасса...
Ответить
4 час.
1
Александр Надоров
Павел Теницкий
Я вообще не понимаю Российское руководство - продавать электроэнергию, уголь, газ, топливо и еще черт знает что втихаря идет на Украину. Неужели деньги , полученные от убийц собственного народа, фактически от фашиствующих националистов, застят глаза нашим олигархам и правительству. Осуждают Европу и Америку за двуличный подход в политике против России, а сами поступают также по отношению к людям Донбасса...
поддерживаю
Ответить
4 час.
Свежие комментарии