Политика как она есть

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Отказ России поставлять уголь на Украину уже начал давать результаты

Отказ России поставлять уголь на Украину уже начал давать результаты

Неожиданная новость из России стала для украинской экономики и энергетиков неприятным сюрпризом. В то время, когда уголь предварительно поднялся в цене, в России решили вдруг прекратить поставлять энергетические сорта на территорию бывшей Украинской советской республики.

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Комментарии
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Павел Теницкий
Я вообще не понимаю Российское руководство - продавать электроэнергию, уголь, газ, топливо и еще черт знает что втихаря идет на Украину. Неужели деньги , полученные от убийц собственного народа, фактически от фашиствующих националистов, застят глаза нашим олигархам и правительству. Осуждают Европу и Америку за двуличный подход в политике против России, а сами поступают также по отношению к людям Донбасса...
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1
4 час.
Александр Надоров
Павел Теницкий
Я вообще не понимаю Российское руководство - продавать электроэнергию, уголь, газ, топливо и еще черт знает что втихаря идет на Украину. Неужели деньги , полученные от убийц собственного народа, фактически от фашиствующих националистов, застят глаза нашим олигархам и правительству. Осуждают Европу и Америку за двуличный подход в политике против России, а сами поступают также по отношению к людям Донбасса...
поддерживаю
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4 час.
Нина Шалева
Приходит время, пора быть более жесткими. Нужно иногда твердо говорит НЕТ!!! А Украине в тысячный раз сказать, мир не без добрых людей, вы впритык соседи ЕС, там тоже есть добрые люди, помогут. Коротко и ясно! И между прочим, гуманно...
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3 час.

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