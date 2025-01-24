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Вице-премьер Савельев: откачка мазута с танкера завершится за 2 дня

Вице-премьер Савельев: откачка мазута с танкера завершится за 2 дня

У берегов Краснодарского края завершат откачку мазута из танкера "Волгонефть-239" за два дня. Вице-премьер РФ Виталий Савельев подтвердил сроки на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий аварии.

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