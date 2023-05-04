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В Архангельской области подтопило несколько автодорог

В Архангельской области подтопило несколько автодорог

Об этом сообщили в дорожном агентстве «Архавтодор».На автодороге Пинега — Чакола — Пиринемь (км 65+170) наблюдается перелив воды через мост на на реке Юбра.

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