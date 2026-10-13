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Арно Хидирбегишвили: Россия должна отказаться от продукции грузинских компаний, финансирующих радикальную оппозицию

Арно Хидирбегишвили: Россия должна отказаться от продукции грузинских компаний, финансирующих радикальную оппозицию

Грузинские бизнесмены делятся на две категории – на хороших и плохих По сообщению РБК от 10 октября 2026 года, «Роспотребнадзор запретил ввоз и продажу в России грузинского алкоголя и напитков ряда производителей.

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