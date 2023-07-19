Как я зажралась или....

Подслушали у замужних Мне 25, замужем 2,5 года, ему 29., детей нет. Первые друг у друга. Оба работаем (ЗП у меня чуть больше), мужу от родителей досталась комната в коммуналке, которую он пытается периодически сдавать, а живем мы в квартире моих родителей, которую они отдали нам с сестрой (та живет в своем жилье)Последнее время, все чаще и чаще думаю о разводе.