«Страна.ua»: США разрешили Украине принимать решения о дальности ударов HIMARS

Посол США в Киеве Бриджит Бринк 2 января сообщила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) теперь начнут самостоятельно определять, на какое расстояние будут наноситься удары реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.
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