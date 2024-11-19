Компании получили благодарность за лликвидацию последствия атаки на Крымский мост

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноября. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об объявлении благодарности правительства страны участникам ликвидации последствий повреждения Крымского моста после теракта.
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