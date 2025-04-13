"Русских женщин можно менять по своему усмотрению": Приезжие учат своих, как надо жить в России

Русские годами не могут получить паспорта, а диаспоры - ОПГ щедро оплачивают гражданство РФ. Но паспорт не пеняет сущность этих неграмотных, злобных, ненавидящих нас приезжих- решивших что при наличии паспорта они становятся полноправными хозяевами России. Россиянки, как вы можете сожительствовать с этими грязнулями?! « уж лучше быть одной, чем с кем попало жить». Вам самим не мерзко?!

Сергей Безон

Проблемы очевидные, а где план по их решению? Я вот предложил для начала арестовать Романа Абрамовича, олигарха, дальше по списку, дойти до середины, остальных позже, если не убегут и не напишут явку с повинной. А потом за МВД, ФСБ и генпрокуратуру РФ. Там тоже есть те, кто прислуживал им. А так - это демагогия.