В Самаре на улице Гагарина пожарные тушат крупный пожар в жилом доме

О происшествии сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.Так, по данным ведомства, в 8:18 утра 10 октября поступило сообщение о том, что в многоквартирном доме по адресу улица Гагарина, 68 произошел пожар.
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