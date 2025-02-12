Пенсия россиян в марте уменьшится: что стало причиной

МОСКВА, 12 февраля, ФедералПресс. В марте пенсионные выплаты россиян окажутся ниже, чем в феврале. Это связано с тем, что в феврале пожилые граждане получили доплату, связанную с доиндексацией январской пенсии.
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