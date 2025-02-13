После разговора Путина и Трампа индекс Мосбиржи взлетел более чем на 7%

На старте торгов 13 февраля индекс Мосбиржи (IMOEX) вырос более чем на 7% до 3246,02 пункта после недавнего телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и американским президентом Дональдом Трампом.
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